Die Welt von morgen mitgestalten

Brandenburg (MZV) Ein Ausflug auf den Packhof hat sich am Samstag nicht nur gelohnt, um das tolle Ambiente des Havelufers zu genießen. Denn der Tag der Technik, veranstaltet von der Technischen Hochschule Brandenburg und dem VDI Bezirksverein, lockte mit faszinierenden Physik-Shows, Live-Hacking und zahlreichen Ständen zum Mitmachen und Ausprobieren. Alle zwei Jahre findet der bundesweit initiierte Tag dabei in der Region statt, anlässlich des 25. Geburtstages der Hochschule in diesem Jahr inUnd die Havelstädter hatten merklich Lust auf Technik.

Trotz Nieselwetters ziehen viele Familien am Nachmittag von Stand zu Stand und lassen sich von diversen Darbietungen mitreißen. So begeistert vor allem das schlüssellose Fahrradschloss "I LOCK IT", das hier erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Entwickelt haben es Markus Weintraut und Christian Anuth, Gründer des Start-up Unternehmens haveltec und ehemalige Studenten der THB, die 2013 für ihre Idee bereits den Innovationspreis erhielten und nach erfolgreichem Crowdfunding mittlerweile in Serienreife weiterentwickelt produzieren. 2.500 Schlösser, die ihren Besitzer per App bzw. Chips erkennen und dann schließen bzw. entriegeln, sind vorbestellt. Aber auch andere junge Gründer der Hochschule, etwa die Safterei oder brb-Computer, sind vor Ort, um von ihren Projekten zu berichten. Sie eint der Wunsch, einmal dort zu stehen, wo etablierte Unternehmen wie ZF Friedrichshafen oder Heidelberger Druck auf dem Weltmarkt heute zu finden sind.

Zumindest beim Tag der Technik stehen sie schon einmal nebeneinander, haben das gleiche Ziel: Jung wie Alt für Technik und Innovationen zu begeistern. So präsentierte der Autozulieferer ZF etwa sein 150-Kilo-Doppelkuppelungsgetriebe und gibt Interessierten einen Einblick in seine Funktionsweise. Heidelberger Druck hingegen zeigte, wie Ausbildung heute aussieht - vor allem digital - und die Hochschule machte ihrem Namen mit Live-Hacking und einem Querschnitt ihrer Projekte einmal mehr alle Ehre.

Begeistert hat dabei besonders Prof. Dr. Klaus-Peter Möllmanns faszinierende Physikshow, die bei kleinen wie großen Entdeckern sodann die Lust schürte, einmal selbst zu experimentieren. Am Stand des Netzwerks "Kleine Forscher" kein Problem. Hier konnte herausgefunden werden, wie simple physikalische Prozesse unseren Alltag bestimmen.

"Ein absolut gelungener Tag. Wir haben viel Spaß gehabt, Neues entdeckt und gelernt", freut sich etwa Marita Emsler, die den Tag der Technik mit ihren beiden Enkeln besucht hat. Und wer weiß, vielleicht sind unter Ihnen ja schon die nächsten Ingenieure mit Ideen, die einst das Leben von morgen bestimmen werden.