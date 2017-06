Groß Lindow kämpft um einen Arzt

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) Seit mittlerweile drei Jahren steht die Arztpraxis in Groß Lindow leer. Die Gemeinde bemüht sich seitdem um einen Allgemeinmediziner und hatte auch bereits einen Arzt gefunden. Doch die für die Zulassung zuständige Kassenärztliche Vereinigung in Potsdam sieht keinen Bedarf.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584368/

Knapp 1800 Menschen leben in Groß Lindow. Doch wer krank ist und ärztliche Hilfe benötigt, muss in eines der Nachbardörfer oder nach Frankfurt oder Eisenhüttenstadt ausweichen. Im Amtsbereich Brieskow-Finkenheerd gibt es somit nur noch zwei Allgemeinmediziner - in der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd und in Wiesenau. "Das ist doch kein Zustand. Bei diesen beiden bekommt man kaum einen Termin und wenn, muss man stundenlang im Wartezimmer sitzen", sagt Gemeindevertreterin Waltraud Werner.

Die Vorsitzende der Fraktion "Bürger für Groß Lindow" engagiert sich seit knapp drei Jahren bei der Suche nach einem Nachfolger für die in Ruhestand gegangene Dr. Brigitte Nordt. "Am Anfang hat man uns ausgelacht, wie wir denn für unsere ländliche Gegend einen Arzt finden wollen. Doch wir haben uns bemüht und waren uns tatsächlich auch schon mit einem Allgemeinmediziner einig, der zuvor Landarzt in Großbritannien und danach Betriebsarzt in Berlin war und sich gerne in Groß Lindow niedergelassen hätte. Er war bereits vor Ort und hat sich das alte Gemeindehaus angesehen, wo er seine Praxis unterbringen wollte. Ihm gefiel die Idee eines kleinen Ärztehauses, das er nach altem Vorbild gerne als Landambulatorium bezeichnet hätte. Oben sollten zwei Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen, außerdem war die Idee, vier Belegbetten aufzustellen, damit die betroffenen Patienten nicht jedes Mal ins Krankenhaus müssen. Nach diesem Vorbild ist in Briesen auch ein Ärztehaus entstanden. Einmal im Monat könnte außerdem ein Frauenarzt seine Sprechstunde hier abhalten, genau wie ein Hautarzt oder andere Spezialisten", berichtet Waltraud Werner von den Plänen. Der Arzt wäre also da, genau wie die Räumlichkeiten - und auch die Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft habe grünes Licht gegeben. Was fehlt, ist die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Potsdam.

Dort habe man den Groß Lindowern mitgeteilt, dass die Gemeinde zum Versorgungsgebiet Mittelbereich Frankfurt (Oder) gehöre. "Diese ist zurzeit statistisch überversorgt, daher kann die KV keine weitere Zulassung erteilen. Darüberhinaus hat man uns mitgeteilt, dass sich der Arzt angeblich nicht beworben hatte, ihm gleichzeitig aber eine Stelle in Frankfurt angeboten", berichtet die Groß Lindowerin. Sie wendete sich auch an den Landtagsabgeordneten Andreas Gliese, der das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung suchte. Er berichtete, dass man einen lokalen Sonderbedarf beantragen könne. Im Prüfungsverfahren würden dann alle Ärzte im Versorgungsgebiet befragt, ob ihre Kapazitäten ausgeschöpft sind und ob ein Mangel bei der Versorgung von Patienten besteht. "Die Kassenärztliche Vereinigung versteht, dass jede Gemeinde gerne einen Arzt im Ort haben möchte. Sehr viele Ortes jenseits des nahen Berliner Umlands haben mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen. Man hat uns die bestmöglicher Unterstützung zugesagt, jedoch kann die KV die Vorgaben bei einer Zulassung nicht außer Kraft setzen", teilt Gliese in einem Schreiben an Waltraud Werner mit.

Für die Gemeindevertreterin ist dies nur ein schwacher Trost: "Das ist für mich alles nicht nachvollziehbar. Diese Zulassungspraxis ist für mich reformbedürftig." Mittlerweile würde der verhinderte Landarzt in Schleswig-Holstein arbeiten. Aufgeben kommt für Waltraud Werner dennoch nicht in Frage. "Wir suchen weiter nach einem Arzt für Groß Lindow", versichert sie.