Am Telegraph Nr. 6 am 2. Juli

Schenkenberg (MZV) Die IG Optische Telegraphie unternimmt einen nächsten Versuch, monatlich das im Vorjahr entstandene Telegraphendenkmal auf dem Fliederberg in den Mittelpunkt zu rücken. Initiator Wolfgang Groch: "Wir werden am 2. Juli von 14 bis 18 Uhr wieder an der Station 6 für Führungen und Informationen bereit sein. Auch der Kindertelegraph mit Urkunden ist vor Ort. Als Besonderheit haben wir eine Fahrradtour vorbereitet: Start ist um 15 Uhr an der Telegraphenstation 6 inDann geht's zur Trechwitzer Kirche mit dem hängenden Taufengel und weiter zu den Wasserbüffeln am Rietzer See samt Vogelschutzgebiet Streng. Die Führung übernimmt Vogelwart Lutz Manzke."