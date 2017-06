Lesekarawane zieht durch Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Solche Stimmung hat im altehrwürdigen Festsaal des Altstädtischen Rathauses selten geherrscht! 300 Kinder lachen und schreien und machen mit, was das Duo auf der kleinen Bühne mitreißend vorgibt. Herr Wolke und Herr Schreiberling sind am Montag mit der Lesekarawane in Brandenburg an der Havel aufgebrochen, um Kinder im ganzen Land für die fantastische Welt der Buchstaben zu begeistern. Mit einem äußert unterhaltsamen einstündigen Programm, in dessen Mittelpunkt das Buch "Herr Wolke - ein Fall fürs Alphabet" steht. Das war im Vorjahr in Zusammenarbeit von Kinderbuchautor Rolf Barth (Herr Schreiberling) und Sven Pawlitschko (Herr Wolke) mit Kindern der Konrad-Sprengel-Schule entstanden. Sehr lebhaft wird nun im Rahmen der Lesekarawane daraus erzählt und etwas Zauberei dazu gegeben. Da lernt das Schaf Agathe, das einem wundersamen Briefkasten entspringt, fliegen. Und Kekse sind mit etwas Traumzaubersalz und Mitwirkung der Kinder im Handumdrehen gebacken. Am Ende bekommt jeder Gast eine Kostprobe mit auf den Heimweg und ein Prise Traumzaubersalz für die nächste gute Nacht. Das Duo auf der Bühne erntet jede Menge Applaus.