Schloss wird zur Kulisse für moderne Kunst

Lieberose (MOZ) Ein Jahr ist es her, dass Lieberose samt Schloss und Park zur Bühne der renommierten Veranstaltungsreihe "aquamediale" wurde. Jetzt schickt sich die Schulenburgstadt an, erneut mit moderner Kunst zu glänzen. Das patinierte Schloss bietet dafür den idealen Rahmen, finden die Ausstellungsmacher.

"I have never seen a Refugee Camp" ("Ich habe noch nie ein Flüchtlingslager gesehen"): Die aktuelle "Rohkunstbau" setzt sich mit dem Thema "Fremdheit und Differenz" auseinander.Hier eine Lichtinstallation der portugisischen Künstlerin Tatjana Macedo

Elf Künstler aus Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Iran, Afghanistan, Benin, Senegal, Russland Deutschland, Portugal, und Japan werden ab Sonnabend ihre Arbeiten im Schloss Lieberose ausstellen. Das Thema der aktuellen "Rohkunstbau" ist "Die Schönheit im Anderen". Inhaltlich gehe es um die Auseinandersetzung mit "dem Fremden" und "Differenz", erläutert der Kurator Mark Gisbourne. So gibt es in der ehemaligen Schlossküche eine Videodokumentation des iranischen Künstlers Shahram Entekhabi, der seine Heimatstadt ehrlich und mit einem Augenzwinkern präsentiert. Tatjana Macedo aus Portugal hat eine Installation aus roten Leuchtstoffröhren geschaffen. Mit der Schrift "I have never seen a Refugee Camp" ("Ich habe noch nie ein Flüchtlingslager gesehen") macht sie auf die Situation vertriebener Menschen aufmerksam.

Auch mit dem Lieberoser Schloss, das seit 15 Jahren ungenutzt im Dornröschenschlaf verharrt, beschäftigen sich die Künstler. Der Japaner Tosjihito Mitsuya erinnert mit zwei lebensgroßen Rittern aus Aluminium-Folie, die er in der ehemaligen Bibliothek platziert hat, an die historische Vergangenheit des Ausstellungsortes. Ivan Gorshkov aus Russland zeigt die Installation "Dream Team". Zu sehen sind Figuren aus alten Teppichen, weggeworfenen Gegenständen, Stahlblech und andern Materialien, die der Künstler bunt besprüht. Als Markenzeichen verfügen alle Objekte über Augenpaare. "Vielleicht sind das die Schlossgeister", spekuliert der russische Künstler. Amélie Grötzinger aus Berlin setzt sich mit einem der üppigsten Säle im Schloss auseinander. Sie hat den Boden des Diana-Saals komplett mit Spiegelfolie ausgekleidet, sodass den Betrachter ein wenig das Gefühl beschleicht, zu schweben. Als Kontrast hat die Künstlerin einen wuchtigen Tisch aus massivem Marmor in der Mitte des Raumes platziert, sodass die Leichtigkeit des verspiegelten Fußbodens mit der Masse des Tischs kontrastiert. "Zur Vernissage lade ich alle Gäste zu einer Kaffeetafel mit Riesentorte ein", verspricht die Künstlerin. An Lieberoses Schloss bewundert sie "die Grandezza der Räume". Den Verfall, der allerorten zu sehen ist, hält sie für inspirierend.

Den Bacchus-Saal, neben dem Diana-Saal einer der eindrucksvollsten Stuck-Räume im Schloss, haben Elmgreen & Dragset, ein Künstler-Duo aus Dänemark und Norwegen, für ihre Installation gewählt. "To heavy" ("Zu schwer") heißt die Skulptur. Sie zeigt einen Findling, der vom Himmel gestürzt zu sein scheint, und in einem runden Trampolin aufgefangen wurde. Der "Stein" ist aus Aluminium-Hohlguss gefertigt und neben Amélie Grötzingers Tischplatte aus Marmor wohl das zweitschwerste Exponat der Ausstellung.

Für den Kurator, der die Ausstellungsreihe seit deren Beginn 1994 gemeinsam mit dem Initiator Arvid Boellert begleitet, schließt sich mit Lieberose ein Kreis: "Es hat alles in Groß Leuthen angefangen, nun sind wir wieder am Spreewald." Dass der Brite dabei die Floskel "Back to the Roots" verwendet, scheint in diesem Falle besonders zutreffend zu sein.

Bevor die Ausstellungsmacher im Schloss tätig werden konnten, hatte der Förderverein Lieberose eine Schlossputzaktion durchgeführt. Außerdem mussten Elektro-Leitungen in das historische Gemäuer verlegt werden.