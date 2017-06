Schwule Zeitreise im Kino: "Mein wunderbares West-Berlin"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584388/

Wie war das damals eigentlich? In seinen Dokumentarfilm "Mein wunderbares West-Berlin" blickt Regisseur Jochen Hick zurück in die Zeit, als sich im Westteil der Stadt die schwule Szene entwickelte und emanzipierte. Aktivisten und Promis wie die Filmemacher Rosa von Praunheim und Wieland Speck, Visagist René Koch, Filmwissenschaftler Wolfgang Theis und Entertainerin Romy Haag erinnern sich an die Zeit in der Mauer-Stadt. "Rüscht Euch auf, damit wir sichtbar werden" - so lautete in den 70er Jahren das Motto bei der "Tuntenfraktion" der Homosexuellen Aktion Berlin (HAW), erinnert sich Maler und Aktionskünstler Salomé.

Regisseur Hick ("Out in Ost-Berlin", "Der Ost-Komplex") startet seine Zeitreise in die schwule Berliner Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg - mit vielen Original-Fotos, körnigen alten Filmaufnahmen und spannenden Interviews. Auch nach 1945 stand "Unzucht unter Männern" in Deutschland unter Strafe. Homosexuelle wurden erpresst, denunziert und landeten im Gefängnis. Schwule Liebe sollte es nicht geben, ein schwules Leben war schwierig - ein Versteckspiel.

Viele Homosexuelle wünschten sich eine langfristige Beziehung, "einen festen Herrn", wie Wolfgang Winkler (1939 in Ost-Berlin geboren) erzählt. "Freie Liebe oder so war nie mein Ding." Star-Visagist René Koch, der 1963 nach Berlin kam, und Travestiekünstler Renata Ravell erinnern sich im Interview an die Razzien und Festnahmen, die es damals in schwulen Bars und Nachtclubs gab. Anschließend kam es oft zum Zwangs-Outing, wenn die Eltern ihre homosexuellen Teenager-Söhne von der Polizei abholten.

In den 70er Jahren wollten sich die Schwulen nicht mehr verstecken. Es gab Demonstrationen gegen den Paragrafen 175 und Solidaritätsaktionen zum Beispiel für einen mit Berufsverbot belegten Lehrer, der sich zu seiner Homosexualität bekannte und mit grünen Fingernägeln vor die Klasse trat. Männer lebten in Männerkommunen zusammen. Die Situation von Lesben wird in dem Film, der bei der diesjährigen Berlinale in der Panorama-Dokumente-Reihe lief, nur gestreift.

Parallel zur politischen und gesellschaftlichen Emanzipation der Schwulen begann das West-Berliner Party- und Clubleben zu blühen - und Szenegänger aus der ganzen Welt anzulocken. Die aus den Niederlanden stammende Sängerin und Entertainerin Romy Haag kam 1974 nach Berlin und eröffnete einen schnell sehr angesagten Club. David Bowie und Iggy Pop gehörten zu Haags Bekanntschaften.

Aus den Clubs der ausgiebig feiernden Schwulen heraus entwickelten sich neue künstlerische Strömungen in Musik und Bildender Kunst. Und: "Fast alles, was wir heute als queere Berliner Institutionen kennen - vom Schwulen Museum über die "Siegessäule", das SchwuZ und den Teddy Award bis hin zu den Aids-Hilfen - wurde bereits in West-Berlin auf den Weg gebracht", heißt es in der Ankündigung zum Filmstart. "Berlin ist heute die queere Hauptstadt Europas und Fluchtpunkt für nichtheterosexuelle Menschen aus aller Welt." Die Ursprünge dieses Freiheitsgefühls lägen ausgerechnet in der ehemaligen Mauerstadt West-Berlin.

Der Film "Mein wunderbares West-Berlin" dokumentiert alle Spielarten der Szene - vom schnellen Sex in dunklen Ecken über Ledermänner und Lebenspartnerschaften bis zu Tunten, Travestiestars und Transmännern. In den 80er Jahren gab es mit der Immunschwächekrankheit Aids eine tragische, tiefe Zäsur im Leben von vielen West-Berliner Schwulen. Tote wurden betrauert. Doch Gerhard Hoffmann, der seinen Freund durch Aids verlor, sagt im Film auch: "Zu meiner Überraschung war Aids ein Transmissionsriemen, Homosexualität als Thema in die Gesellschaft zu tragen. Viele Eltern hatten plötzlich ihre Kinder verloren. Jeder kannte irgendwo jemand, der an Aids gestorben ist."

Mit seinem nächsten Film will Jochen Hicks nach "Out in Ost-Berlin" und "Mein wunderbares West-Berlin" seine Berlin-Trilogie abschließen. Dann soll es um die Zeit nach dem Mauerfall gehen.