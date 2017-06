Gerhard Milbradt steigt vom Rad

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Fahrrad ist das erste und wichtigste Verkehrsmittel, mit dem sich die Kinder im immer dichter werdenden Straßenverkehr bewegen. Es ist deshalb umso wichtiger, dass, nachdem die theoretischen Grundlagen vermittelt wurden, sie die Möglichkeit haben, praxisnahe zu üben und den sicheren Umgang mit dem Fahrrad zu trainieren", so Dorette König, Geschäftsführerin des ADACDer Erhalt der Jugendverkehrsschule liegt dem ADAC deshalb besonders am Herzen, ist durch das Ausscheiden Gerhardt Milbradts, der zum Herbst sein Ehrenamt als Verkehrserzieher niederlegt, jedoch gefährdet.

Seit 1974 ist Gerhard Milbradt als Verkehrserzieher in Brandenburg tätig, war zuvor bei der Polizei beschäftigt und ist deshalb mit besonderem Engagement als ehrenamtlicher Leiter der Jugendverkehrsschule bei der Sache. Etwa drei- bis viermal in der Woche trainiert er mit unterschiedlichen Klassen - teilweise sogar zwei am Tag - auf dem Fahrradparcour. "So gute zwei Stunden pro Klasse muss man da schon einplanen. Plus eine halbe Stunde Zeit zum Aufbauen", so der 76-Jährige, der sein Ehrenamt nun mit einem lachendem und einem weinenden Auge aufgibt. Stolz erinnert er sich an die Teilnahme zahlreicher Fahrradturniere, für die er Kinder und Jugendliche erfolgreich trainiert hat. "Herrn Milbradt ist es zu einem großen Teil zu verdanken, dass sich, dass sich die Kinder unsere Stadt sicher mit dem Fahrrad bewegen", lobt Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann seine Arbeit und fügt hinzu: "Für eine Fortsetzung des erfolgreichen Präventionsprojektes ist es deshalb umso wichtiger, neue engagierte Unterstützer zu finden, die Lust haben, mit Kindern zu arbeiten verkehrserzieherisch tätig zu sein." Neben den Kenntnissen über ein verkehrssicheres Fahrrad sollte dabei auch die körperliche Fähigkeit für den Aufbau des Parcours vorhanden sein. Idealerweise außerdem ein PKW mit Anhängerkupplung, um die zu Verfügung gestellten Materialien des Parcours zu transportieren. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird durch den ADAC, dem Aufwand entsprechend, zudem finanziell vergütet und erfolgt im Team mit anderen Helfern "Wir freuen uns auf neue Gesichter und hoffen auf reges Interesse bei den Bürgern, die mit ebenso viel Leidenschaft wie Gerhard Milbradt dabei sind", so Dorette König.

Interessierte können sich direkt beim ADAC Berlin-Brandenburg unter 030/8686277 melden.