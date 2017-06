Sportplatz Velten: Getriebe aus Bagger gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (til) Das Getriebe haben Unbekannte am Wochenende in Velten aus einem Bagger ausgebaut und gestohlen. Die Baumaschine stand auf dem Sportplatz an der Germendorfer Allee, auf dem zurzeit ein Kunstrasenplatz gebaut wird. Nach Angaben der Polizei hatten die Diebe einen ebenfalls auf dem Gelände gestohlenen Werkzeugkoffer aufgebrochen, mit dem dann der Bagger demontiert wurde. Das Getriebe wurde mit einer Schubkarre abtransportiert. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Wegen des vielen Regens ist die Spurenlage nach Auskunft von Polizeisprecher Toralf Reinhardt "nicht besonders gut". Der Sachschaden wurde zunächst mit 15 000 Euro angegeben.