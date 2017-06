artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ihre Welt sind die Luxus-Labels des Planeten. Doch Maureen gibt nicht etwa ihr Geld dafür aus. Im Gegenteil. Sie bekommt welches dafür, dass sie bei Gucci, Prada & Co für andere einkauft. Denn Maureen ist ein Personal Shopper. Jemand, der für einen Promi Klamotten besorgt und diese im Schlafgemach dann abgibt. So pendelt sie zwischen den Boutiquen von Paris bis London. Es bleibt aber auch Zeit für Ausflüge aufs Land. Und hier wird die junge Frau privat in einer ganz anderen Rolle aktiv. Als Medium. Sie glaubt, jemand zu sein, der mit Geistern in Verbindung treten kann. Und da vor kurzem ihr Zwillingsbruder verstorben ist, möchte sie unbedingt von diesem einen letzten Gruß. Dafür würde sie alle Pradas und Guccis dieser Welt hergeben.