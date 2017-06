Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Nach dem Ende der Affäre mit Christian versucht Anastasia ein neues Leben zu beginnen. Sie nimmt einen Job als Lektorin an und scheint damit auch Erfolg zu haben. Doch der verlassene Milliardär will nicht so leicht von seinem Spielzeug lassen. Er taucht auf und bittet um ein Gespräch, das irgendwie letztlich im Schlafzimmer endet. Christian möchte eine neue Beziehung, zu Anastasias Bedingungen. Über kurz oder lang lässt sie sich darauf ein und wird von ihrem Lover nun erneut in eine für sie unbekannte Welt sexuelle Fantasie eingeführt. Aber das neue Glück wird schnell gefährdet. Denn es tauchen Personen aus Christians Vergangenheit auf, die die Beziehung argwöhnisch beäugen. Und auch Ana selbst muss in ihrem Umfeld mit Widrigkeiten kämpfen.

"Gefährliche Liebe" ist die Fortsetzung der SM-Schmonzette benannt. Wirklich gefährlich wird's aber eher nicht für die Protagonisten. Ganz im Gegenteil plätschert die Handlung eng an der Buchvorlage so dahin. Christian hält verrucht das eine oder andere Sextoy in die Kamera und Dakota Johnson zeigt - vor allem in der unmaskierten Version - reichlich Haut. Wirklich knisternde Spannung will allerdings nicht aufkommen. Auch, weil sie zu schnell nachgegeben hat und er alle Probleme mit dem Scheckheft bzw. der Kreditkarte beseitigt. Ansonsten ist das Stück technisch einwandfrei und ohne weiteren Makel abgedreht worden. Die Zielgruppe wird es goutieren und vielleicht so manche Idee fürs eigene Liebesleben mit nach Hause nehmen.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 131 Minuten; Verleih: Universal; Regie: James Foley; Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson; USA 2017