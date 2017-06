artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Am helllichten Tage werden von einem Supermarkt-Parkplatz drei Mädchen entführt. Sie finden sich in einem Kellerverließ wieder. Und wie es scheint, ist Kevin, ihr Entführer hier unten nicht allein. Zumindest hört man auch andere Stimmen. Doch der Mann taucht nie in Begleitung auf, dafür stets in verschiedenen Aufmachungen. Was die Entführten nicht wissen, seinem Psychiater gegenüber hat Kevin 23 verschiedene Identitäten offenbart. Diese scheinen meist harmlos. Doch im Inneren des Täters schlummert eine, die er selbst als Bestie bezeichnet. Der sollen die Mädchen zum Fraß vorgeworfen werden. Keine Frage, sie müssen zusehen, so schnell wie möglich ihr Gefängnis zu verlassen.