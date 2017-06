Radio Heimat

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Hart aber herzlich. Der Ruhrpott hat auch angenehme Seiten. Man muss sie nur finden. Frank, Pommes, Spüli und Mücke kennen sie. Zumindest jene, die für sie interessant sind. Und da das Quartett gerade mitten in der Pubertät steckt, heißt das heiße Öfen, heiße Mädels und kühle Getränke. An Bier kommen sie schon vormittags im "Zum Sportfreund". Dort ist deftiges Frühstück schon lange Tradition. Carola Rösler hingegen ist schon ein ganz anderes Kaliber. Ob Tanzschule oder Partykeller, die Blondine erweist sich als harte Nuss. Und wenn sie dann in Reichweite ist, hat sie den falschen Musikgeschmack. Tja, so waren die 80iger.