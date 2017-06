artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) "Ich wünsche mir sehr, dass es für mich bei Eintracht Frankfurt weitergeht. Mein jetziger Jugend-Vertrag läuft im Sommer 2017 aus. Langsam müssen die Gespräche anfangen, aber das werden sie. Ich denke auch, dass sie gut verlaufen werden." Das sagte Fußballer Niklas Thiel, Sohn vom Trainer des Berliner Landesligisten Blau-Weiss Hohen Neuendorf, Torsten Thiel, im Oktober 2016 im Gespräch mit unserer Zeitung. Dieser Wunsch ging allerdings nicht in Erfüllung. "Aktuell bin ich auf der Suche nach einem neuen Verein", so der 19-Jährige, der zuletzt schon Probetrainings beim FSV Frankfurt (Regionalliga) und Preußen Münster (3.Liga) absolvierte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584404/

Zwei aufregende Jahre liegen hinter Niklas Thiel. In seiner ersten Spielzeit für die Eintracht kam der Innenverteidiger in der U-19-Bundesliga Süd/Südwest auf 20 Einsätze, in der Folgesaison kamen verletzungsbedingt nur noch elf weitere dazu. Regelmäßig trainierte er sogar bei den Profis unter der Anleitung von Trainer Niko Kovac mit.

Alle Erfahrungen, die er in seiner Frankfurter Zeit sammeln konnte, haben ihn darin bestärkt, seinen Traum vom Profigeschäft aufrechtzuerhalten: "Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als Fußballer zu werden", sagt Thiel. "Und ich bin ja auch schon ziemlich nah dran." Dass er den Übergang vom Jugend- in den Herrenbereich nun nicht bei der Eintracht machen könne, sei natürlich schade. "Aber enttäuscht bin ich nicht. Irgendwo wird es für mich ja definitiv weitergehen."

Auf Hilfe von der Eintracht bei der Suche nach einem neuen Verein, kann der Defensiv-Akteur allerdings nicht zählen. "In dieser Hinsicht bin ich auf mich allein gestellt, da kümmere ich mich mit meinem Berater selbst drum." Das sei aber ganz normal, so Thiel. Warum sein Vertrag in Frankfurt nicht verlängert wurde, wisse er dagegen nicht: "Ein Gespräch mit dem Trainer oder der sportlichen Leitung, in dem mir die Gründe dafür genannt wurden, gab es nicht."

Inzwischen hat Thiel nun bereits erste Probetrainings bei zwei Vereinen absolviert und dabei versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem er sich zunächst beim FSV Frankfurt vorstellte, trainierte er von Freitag bis Sonntag bei Preußen Münster mit, stand auch in zwei Testspielen mit dem Team auf dem Platz. Nun hofft er, dass seine Einsätze gegen die DJK SV Mauritz (16:0) und gegen eine Grevener Stadtauswahl (14:0) nicht seine letzten im Preußen-Trikot waren: "Ich würde mich freuen, wenn es mit Münster klappen würde", so Thiel. Das stelle sich aber wohl erst in einigen Tagen heraus.

Nach seinem Engagement in Frankfurt und der Aussicht auf Bundesliga-Fußball einen möglichen Wechsel in die 3. Liga als Rückschritt zu bezeichnen, kommt für Thiel nicht in Frage: "Das wäre ein großer Schritt nach vorne für mich. Hier könnte ich mich weiterentwickeln und wertvolle erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln."