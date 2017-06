artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Ein entsetzlicher Unfall ereignete sich am Montag zwischen Neuehütten und Wiesenburg. Ein ungarischer LKW kam rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb auf der Seite liegen. 700 Ferkel hatte das Fahrzeug geladen. Die Tiere wurden auf einem angrenzenden Feld eingekoppelt und gekühlt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren haben versucht so viele Tiere wie möglich zu retten, kamen dabei selbst an ihre Grenzen. Etwa die Hälfte der Ferkel wurden bei dem Unfall getötet. Der Fahrer (38) und der Beifahrer (45) erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant behandelt.