Rund 20.000 Besucher erlebten märchenhafte Titanen

Brück (MZV) Am Sonntag Nachmittag um 16.00 Uhr wird es ganz still auf den Tribünen der Titanenrennbahn in Brück. Der Sprecher bittet eindringlich darum, auf Klatschen und Rufen zu verzichten. Die Musik spielt nur noch gedämpft. Dann kommen je zwei Kutschen durch die Einfahrt unter dem Richterturm, ein Paar nach dem anderen, insgesamt dreiundzwanzig Sechsspänner und vier Vierspänner. Das reicht nicht, um den Rekord vom vergangenen Jahr mit 160 Pferden zu überbieten, aber das Tierwohl geht vor. Schließlich hatten einige Tiere schon eine lange Anreise und aufregende Tage hinter sich. Perfekt choreografiert fahren die Kutschen in das Innere der Arena. In der Stille sind nur noch die sechshundertsechzehn Hufe zu hören, die die Arena vibrieren lassen. Man spürt die Anspannung und Konzentration der Fahrer und der Tiere. Zum Höhepunkt bewegen sich die Kutschen in mehreren Kreisen zu den Klängen des Walzers "An der schönen blauen Donau". Als alle Kutschen wieder sicher die Arena verlassen haben, zollen die Zuschauer der Präzision und Kraft von Menschen und Pferde mit langem Beifall ihren Respekt. Auch der Arenasprecher mag kaum glauben, dass die minutenlange Show erstmals am Freitag Abend geprobt worden war.