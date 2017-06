Falsche Polizisten probieren es immer wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (til) Erneut haben falsche Polizisten am Montag in Oberhavel versucht, Senioren auszuspionieren. Unter anderem riefen sie von der falschen Telefonnummer 030 110 aus bei Rentnern in Oranienburg und Hennigsdorf an. Bei zwei Senioren gaben sie an, ungarische Straftäter gefasst zu haben, auf deren Einbruchsliste die Adressen der Oranienburger standen und baten um Auskünfte zu ihrem Hab und Gut. In Hennigsdorf kündigten die angeblichen Polizisten sogar eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit Falschgeld-Ermittlungen an. Die Senioren gingen aber allesamt nicht auf die Forderungen ein und informierten die echte Polizei, die nun zu den Vorfällen ermittelt.