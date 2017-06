Beliebter BürgerBus in Nöten!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584410/

"Seit über einem Jahr haben aber unsere Maßnahmen zur Fahrerwerbung leider keinen Erfolg mehr. Im Juni hat sich die Situation noch einmal dramatisch verschlechtert, so dass wir den uns übertragenen täglichen Fahrdienst nicht mehr besetzen können", berichtet Rainer Bonne, Vorsitzender des Vereins BürgerBus Hoher"Da wir mit unseren beiden Strecken über 20 Wohngebiete anfahren, würde es reichen, wenn sich aus jedem Gebiet ein Fahrer fände. Dann wäre ein Einsatz pro Monat für die berufstätigen ehrenamtlichen Fahrer ausreichend, da die nicht berufstätigen Fahrer in der Regel gern zweimal im Monat oder einmal pro Woche fahren. Wenn sich der Fahrdienst auf viele Schultern verteilt, ist es für jeden einfacher", so Bonne weiter.

Zur Zeit reichen die Fahrerresourcen nur noch für einen Wochenenddienst. Da altersbedingt aber immer wieder Fahrer ersetzt werden müssen, ist abzusehen, dass der Verein sich über kurz oder lang auflösen wird. Für die Region wäre dies ein herber Rückschlag.

Bürger fahren für Bürger, wir alle sind Bürger!

Wer sich vorstellen könnte, einen Fahrdienst zu übernehmen, der meldet sich bei Rainer Bonne unter 0172/39 13 567 oder Fahrerbetreuer Uli Pfeifer unter 0152/53 67 21 47.