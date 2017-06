Sparkasse schließt Dorffiliale

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf/Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree hat sich dazu entschlossen, ihre Filiale in Ziltendorf noch in diesem Jahr zu schließen, und zwar ab 10. November. Die Wirtschaftlichkeit des Standortes sei nicht mehr gegeben. Weitere Schließungen sind nicht geplant.

Immer mal wieder öffnet und schließt sich die Tür der Sparkasse Oder-Spree in dem Haus am Klosterweg/Ecke Gubener Straße in Ziltendorf am Montag. Insgesamt aber wird dieser Standort zu wenig frequentiert. "Die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben", sagt Anja Grummt, Leiterin der Eisenhüttenstädter Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse, und nennt auch gleich Zahlen. "In den ersten fünf Monaten dieses Jahres haben wir in Ziltendorf durchschnittlich 16 Beratungstermine pro Monat erfasst. Im Vergleich dazu waren es in Neuzelle beispielsweise 231."

Seit 1953 ist das Geldinstitut in dem Dorf, das etwa 1500 Einwohner hat, vertreten. Doch von den insgesamt 25 bemannten Geschäftstellen in 16 Orten des Landkreises Oder-Spree und in Frankfurt ist Ziltendorf die einzige ohne Geldautomat. Nach Angaben der Sparkasse wurde der Standort in den vergangenen Monaten einer tiefgehenden Prüfung unterzogen - vor allem unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit.

Das Ergebnis: "Die Geschäftsräume werden nur unzureichend von Kunden frequentiert, was darauf zurückzuführen ist, dass diese immer öfter das Online-Angebot und den bargeldlosen Zahlungsverkehr der Sparkasse beziehungsweise die Angebote der naheliegenden Geschäftsstellen nutzen", heißt es in der offiziellen Erklärung der Sparkasse zu Beginn der Woche. Deshalb sei einvernehmlich mit dem Verwaltungsrat beschlossen worden, die Geschäftsstelle mit Wirkung vom 10. November 2017 zu schließen. Die zwei betroffenen Mitarbeiter werden in anderen Geschäftsstellen ihren Einsatz finden.

"Weitere Schließungen sind derzeit nicht im Gespräch", betont Anja Grummt. Das Service- und Filialnetz bleibe das dichteste in der Region. Allein in Frankfurt gibt es fünf Geschäftsstellen, in Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt jeweils drei. Auch in Müllrose, Neuzelle und in Brieskow-Finkenheerd hat jeweils ein Standort geöffnet, an dem man sich persönlich beraten lassen und auch Geld abheben und einzahlen kann. Und schon jetzt sei es so, dass einige Ziltendorfer die Geschäftsstellen in Eisenhüttenstadt oder Frankfurt nutzen, teilt die Sparkasse mit. Und noch etwas dürfte die Einwohner des nun von der Schließung betroffenen Amtes besänftigen: Der Standort direkt in Brieskow-Finkenheerd soll in Kürze umfangreich erneuert werden. Anja Grummt spricht von einer Kernsanierung.

"Für die ältere Bevölkerung in Ziltendorf, die nicht mehr so gut zu Fuße ist und die die persönliche Betreuung gewöhnt ist, ist es natürlich schade, dass die Sparkasse den Standort hier vor Ort schließt", sagt Bürgermeister Danny Langhagel am Montag. "Aus wirtschaftlicher Sicht kann ich die Entscheidung aber komplett nachvollziehen." Dankbar zeigt er sich darüber, dass Sparkassen-Vertreter bereits vor einigen Tagen das persönliche Gespräch mit ihm und dem Amtsdirektor gesucht haben. "Wir waren vorab informiert und müssen es nicht aus der Presse erfahren", sagt er.

An ihre Ziltendorfer Kunden hat die Sparkasse übrigens Briefe mit einer Erklärung herausgeschickt, die heute im Briefkasten landen sollten.

"Die Begründung der Schließung ist plausibel", erklärt auch Amtsdirektor Danny Busse - auch wenn er sehr wohl weiß, dass einige treue Kunden sehr traurig darüber sein werden. "Aber es ist ein gutes Zeichen, dass sich die Sparkasse zu den anderen Standorten bekennt und in die Filiale in Brieskow-Finkenheerd sogar investieren will."