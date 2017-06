Doepner will mehr Freiraum

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich gebe den Fraktionsvorsitz aus privaten Gründen ab. Mit 75 Jahren möchte ich mehr Freiraum für meine Familie, meine drei Töchter und fünf Enkel", erklärte Felix Doepner, der sich bereits in den letzten Jahren etwas aus der politischen Arbeit zurück ziehen wollte. "Meine Frau Ute freut sich darüber, dass ich jetzt mehr Zeit habe. Ich bin froh über die Entlastung in meinem politischen Ehrenamt."

Mit Erreichen seines Ruhestands startete Doepner einen Neuanfang und zog im Jahr 2002 aus Weilerswist im Rheinland in den Osten Deutschlands. Im Westhavelland, zunächst in Stechow, seit 2005 in Nennhausen, fanden er und seine Frau ihre neue Heimat. Im Jahr 2003 gründete Doepner den Regionalverband der Grünen im Westhavelland.

"Die Wahl in den Kreistag zur Kommunalwahl 2008 war für mich überraschend", erinnerte sich Doepner, der damals den vierten Sitz für die Bündnisgrünen im Westhavelland erhielt, weil die entscheidenden Stimmen aus seinem Wahlkreis kamen. Zur Kommunalwahl 2014 holte seine Partei gar fünf Sitze. Als Fraktionsvorsitzende Dorothea Staiger ihrem Mann 2012 nach Bremen folgte, übernahm Doepner ihr Amt. "In Zeiten der Zählgemeinschaft unter Landrat Burkhard Schröder gab es viel Arbeit, aber wenig Erfolge. Aber wir Grüne haben einige Dinge im Kreistag angestoßen. So das Klimaschutzkonzept und den Wechsel auf Ökostrom für die Liegenschaften des Landkreises sowie den Beschluss zur Schulsozialarbeit an den Schulen", zog der scheidende Fraktionsvorsitzende Bilanz. "Unter Landrat Roger Lewandowski gibt es eine sehr konstruktive und erfreuliche Arbeitsatmosphäre."

Dazu kommt das für die Bündnisgrünen wichtige Thema öffentlicher Personennahverkehr. Auch da haben sie mit Lewandowski einen Landrat, der den ÖPNV auch stärker zu seinem Thema macht. Seit Jahren benutzt er gern den Zug, stellte sein Privat-Pkw auf Autogas um und verzichtet gern mal auf sein Dienstfahrzeug.

"Er geht auf die Fraktionen zu. Die Zählgemeinschaft schottet sich nicht mehr so ab wie unter Landrat Schröder", ergänzte Wolfgang Seelbach, der den Fraktionsvorsitz übernimmt. "Die Arbeit der Grünen-Fraktion wird im Wesentlichen fortgesetzt. Im Sinne der Bürgerbeteiligung werden wir stärker Mitwirkungsgremien und Initiativen im Landkreis, wie Elternbeiräte und Flüchtlingsinitiativen, in die Fraktionsarbeit einbinden."

So wurde jetzt auch Katleen Kunath aus Falkensee, die sich als Parteilose für die Flüchtlingsinitiative engagiert, als neue sachkundige Einwohnerin für die Bündnisgrünen in den Kreistags-Bildungsausschuss berufen. Wolfgang Seelbach aus Dallgow-Döberitz rückte bereits im Januar 2014 für die verstorbene Christine Otto in den Kreistag nach und wurde nach der Kommunalwahl im Mai 2014 Doepners Stellvertreter. Seelbachs Stellvertreterin wird Ingeborg Kalischer aus Elstal, seit 2014 Kreistagsmitglied.

Felix Doepner war, bei manch unterschiedlicher Auffassung in vielen Sachfragen, ein von den meisten Mitgliedern des Kreistags für seine zumeist sachlich orientierten und rhetorisch prägnanten Reden ein geschätzter Kollege.

Es ist bereits der zweite Rücktritt eines Fraktionschefs in deisem Jahr. Erst am 8. Mai hatte Rocco Buchta aus beruflichen und privaten Gründen die Abgabe des Vorsitzes bei der SPD-Fraktion verkündet, allerdings auch den Rückzug aus dem Kreistag zum 1. Juni. Als sein Nachfolger zum Fraktionsvorsitzenden wurde der Rhinower Bürgermeister Stefan Schneider gewählt. Dessen Stellvertreter ist Udo Appenzeller.