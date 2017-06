artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Ein schwerer Luftangriff auf ein Gefängnis der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien hat Menschenrechtlern zufolge mindestens 57 Menschen getötet. Die Opfer seien unter anderem Insassen der Anstalt in Majadin in Ostsyrien, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Der Angriff soll sich demnach am Montagmorgen ereignet haben.

Die Menschenrechtler gehen dabei davon aus, dass eine von den USA geführte Militärkoalition das Bombardement ausgeführt hat. Das Bündnis bombardiert regelmäßig IS-Stellungen in der Region. In den vergangenen Monaten hatte es dabei wiederholt Kritik an den USA wegen steigender Opferzahlen unter Zivilisten nach Luftangriffen in Syrien und im Irak gegeben. Auch die syrische Regierung und ihre Verbündeten greifen den IS in dem Bürgerkriegsland aus der Luft an.