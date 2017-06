artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Erfurt (dpa) In den CDU-Verbänden gibt es unterschiedliche Reaktionen auf den Kursschwenk von Kanzlerin Angela Merkel beim Thema "Ehe für alle".

Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben sprach sich für die Öffnung der Ehe für Homosexuelle aus. "Auch schwule und lesbische Lebenspartnerschaften beruhen auf der Liebe zweier Menschen zueinander und der Übernahme von Verantwortung füreinander", sagte der Landtagsfraktionschef am Dienstag in Potsdam. "Sie sind damit im besten Sinne konservativ. Ich finde, wir sollten die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen."

Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete sehen Merkels Abkehr vom klaren Nein mit Skepsis. "Ich will gute Argumente haben, warum die eingetragene Partnerschaft das Etikett Ehe haben soll", sagte Manfred Grund, Sprecher der thüringischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, der Deutschen Presse-Agentur. Bis auf das Adoptionsrecht sei die eingetragene Partnerschaft der Ehe schon gleichgestellt. Es gebe in der CDU eine klare Beschlusslage, wonach die Institution der Ehe Mann und Frau vorbehalten bleiben solle. "Das kann man nicht von heute auf morgen verändern."

Merkel hatte bei einer Veranstaltung am Montagabend gesagt, sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht". Aus den Reihen von SPD und Grünen, aber auch aus der CDU, wurden anschließend Forderungen laut, noch in der laufenden letzten Sitzungswoche des Bundestags abzustimmen.