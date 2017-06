artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Drei Songs, die die Welt veränderten. Am 9. März 1987 veröffentlichen U2 ihr fünftes Album. "The Joshua Tree" katapultierte die Iren aus der Kategorie Geheimtipp in die Gruppe der Superstars. "With Or Without You", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" und "Where The Streets Have No Name" sorgten dafür, dass man Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen nun endlich ernst nahm. Mit diesen Songs wendete sich die 1976 in Dublin gegründete Band mehr dem Mainstream zu. Denn mit den bis dahin politisch kämpferischen und musikalisch zwischen Rock und Punk angesiedelten Vorgängern konnte die breite Masse der Plattenkäufer eher weniger anfangen. So stellt "The Joshua Tree" gewissermaßen auch eine kleine Mogelpackung dar. Nicht nur, dass Starproduzent Brian Eno die meisten der Songs etwas geglättet hatte, auch die Wahl der Tracklist sorgte dafür, dass die Leute zugriffen. Denn jene drei Tracks, die heutzutage fast schon synonym für U2 stehen, eröffneten das knapp 50-minütige Werk. Für die meisten Fans hingegen wurde es danach erst richtig interessant. Denn in den folgenden acht Songs fand sich dann die bekannte DNA der Gruppe, die nicht zwingend auf melodische Übergänge stand. Das blusige "Bullet in the Sky" oder "Red Hill Mining Town", in dem Bono fast schon hymnische Höhen erklimmt, stehen besser für den Stilwandel, den die Gruppe eigentlich eher behutsam vollzog.