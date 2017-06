Kurfürsten-Rolle auf den Leib geschneidert

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Mario Lienig stellte auch während der 4. Rathenower Schwedentage den "Großen Kurfürsten", Friedrich Wilhelm (1620-1688), dar. Seine Kurbrandenburger Truppen befreiten am 25. Juni 1675 (laut heute gültigem gregorianischen Kalender, 15. Juni nach julianischem Kalender) Rathenow von der schwedischen Besatzung und besiegten die Schweden schließlich auch in der folgenden Schlacht bei Fehrbellin (28. Juni bzw. 18. Juni) und konnte die bis dahin als unbesiegbar geltende schwedische Armee im Winter 1678 schließlich komplett aus Kurbrandenburg vertreiben.

"Für mich ist das eine Rolle, die mir liegt und entgegen kamen", so der am 16. Februar 1962 geborene Rathenower Lienig. "Selbst von Friedrich Wilhelms Geburtsdatum, 16.2.1620, her passt es." Seit acht Jahren ist Mario Lienig auch Präsident des Rathenower Carneval Clubs (RCC). Bereits im Jahr war er erstmals als "Großer Kurfürst" aufgetreten. "Als der RCC nach einer neuen Figur für die politische Bütt suchte, meinte meine Frau Claudia, das wäre doch genau das richtige für mich. Und als Figur käme doch keiner besser in Frage als der "Große Kurfürst'."

Die Verkörperung während der Rathenower Schwedentage lag ebenso nahe. Von Beginn an stellt Lienig denjenigen dar, dem in Rathenow vor etwa 280 Jahren ein barockes Denkmal aus Sandstein gesetzt wurde. Seit der zweiten Auflage (2015) erklärt Lienig den Gästen fundiert, was auf dem Rathenower Schlachtfeld passiert. Zu diesem Teil der Brandenburger Geschichte habe er sich intensiv in Büchern und über Internet belesen: "In der Schule war Geschichte nicht gerade mein Lieblingsfach Aber über das Leben des "Großen Kurfürsten' und die Schlachten kann ich mittlerweile alles erzählen. Da könnte man mich nachts wecken. Ich muss nur einzelne Zitate ablesen."