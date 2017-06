Wiedersehen mit Fußballlegenden

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Am kommenden Sonnabend (1. Juli) feiert der SV Empor Brandenburg, der Traditionsverein Auf der Scholle, seinen 66. Geburtstag. Bereits um 10 Uhr sollen die Feierlichkeiten auf dem Platz Am Turnerheim mit einem Turnier der D-Jugend beginnen, anschließend treten die Ü32-Mannschaften in den sportlichen Wettstreit.

Der Höhepunkt des Vereinsfestes startet dann um 18.30 Uhr, wenn das Ü32-Team des Jubilars gegen die Uwe Seeler Traditionself antritt. In den Reihen der Gäste ist das "Who is who" des deutschen Fußballs vertreten.

Im Tor steht ein alter Bekannter, dessen Wurzeln stark mit der Stadt Brandenburg an der Havel verbunden ist, Detlef Zimmer. Vor ihm verteidigen Frank Greiner, Steffen Herzberger, Jörg Heinrich und Ingo Hertzsch. Im Mittelfeld agieren Dariusz Wosz, Thomas Helmer sowie Dixie Dörner und vorn stürmen Frank Mill, Uwe Bei, Steffen Baumgart, Roy Präger und David Odonkor.

Fußballinteressierte sollten sich die geballte Ladung von Nationalspielern der DFB- wie auch DDR-Auswahl nicht entgehen lassen. Das Tempo mag sicherlich bei einigen Akteuren dem Alter angepasst sein, von ihrer Klasse haben sie jedoch nichts verloren. Die Tickets an der Tageskasse kosten 10 Euro, doch wer sich beeilt kann 20 Prozent sparen, wenn er die Vorverkaufsstellen aufsucht. Eintrittskarten für 8 Euro sind an folgenden Stellen erhältlich:

Geschäftsstelle des SV Empor Brandenburg, Am Turnerheim 17A, 14776 Brandenburg, Freitag 16.30 Uhr bis 19 Uhr, Telefon 03381/3066078

BO&SS - Brandenburger Organisations- und Sportservice, Werderstraße 3, 14776 Brandenburg, Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Telefon 03381/795806

SP: Fenske, Neustädtischer Markt 4, 14776 Brandenburg, zu den Geschäftszeiten, Telefon 03381/201216

OVB Vermögensberatung Sven Schulze, Karl-Liebknecht-Straße 16, 14770 Brandenburg, zu den Geschäftszeiten, Telefon 03381/702416

Forst Landschaftsbau Fohrde, Brandenburger Straße 10C, 14798 Havelsee: Montags bis Freitag 7 bis 17 Uhr, Telefon 033834/5340

Autohaus Schmidt Brandenburg-Schmerzke, Rietzer Straße 19, 14776 Brandenburg: zu den Geschäftszeiten, Telefon 03381/25440

Gartenbau Jany, Am Rehhagen 24, 14776 Brandenburg: zu den Geschäftszeiten, Telefon 03381/662874.