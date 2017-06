artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Alexander Gauland und Alice Weidel, wünschen sich in der heißen Wahlkampfphase mehr Präsenz von Parteichefin Frauke Petry. "Ich hoffe auf rege Beteiligung von Petry in den nächsten Wochen", sagte Gauland, auch brandenburgischer AfD-Fraktionsvorsitzender, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Aus Parteikreisen hieß es, Petry sei zuletzt - zum Teil auch bedingt durch die Geburt ihres fünften Kindes - weniger aktiv gewesen und habe Termine abgesagt.