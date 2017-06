Motorradfahrer übersehen - verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Falkensee bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er musste nach einem Sturz auf der Spandauer Straße in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor war es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen. Der 59-jährige Fahrer hatte den Motorradfahrer beim Abbiegen auf das Gelände eines Einkaufsmarktes übersehen. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 8.000 Euro.