Zuckerfest nach dem Ramadan

Rathenow (MOZ) Am 27. Mai begann auch für die muslimischen Flüchtlinge und Asylbewerber im Havelland der Ramadan, der neunte Monat im islamischen Kalender, der Fastenmonat. Da sich dieser nach dem Mondzyklus richtet, verschiebt sich der Ramadan jährlich um ein paar Tage nach vorn oder hinten und schwankt zwischen 29 und 30 Tagen. In diesem Jahr endete er nach 29 Tagen in der Nacht des 24./25. Juni. Das Fasten endete. Es wurde sehr süß.

Nachdem bereits 2016 ein kleines Zuckerfest gefeiert wurde, lud der neu gegründete Islamische Kulturverein Rathenow e.V., mit anderen Partnern am Montag die im Westhavelland lebenden Muslime zum gemeinsamen, für alle offenen Zuckerfest in die "Caféteria am Fontanepark" ein. Zirka 130 Frauen, Männer und Kinder folgten der Einladung. Auch nichtmuslimische Leute.

"Das Ende des Ramadan, mit dem Fasten zwischen dem Sonnenauf- und -untergang wird mit dem festlichen Fastenbrechen, dem dreitägigen Zuckerfest gefeiert", erklärte Hassan al Sharkawi, Vorsitzender des neuen Rathenower Vereins. "Für uns Muslime ist es das wichtigste Fest, vergleichbar mit Weihnachten in Deutschland."

Das Fasten im Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islam. Zu den weiteren Säulen zählen der Glaube, das fünfmalige Beten am Tag, eine Pilgerfahrt im Leben nach Mekka und das Geben von Almosen. "Der Glaube bestimmt grundsätzlich mein Leben. Aber in Deutschland ist einiges anders als in unserer Heimat. So haben wir in unserer Heimat auch die religiösen Feste größer gefeiert. In Rathenow haben wir in der Familie nur einen Tag lang Zuckerfest gefeiert", erzählte Allaa al Hafez aus Syrien, der seit August 2015 in Rathenow lebt. "In diesem Jahr begann das tägliche Fasten nach dem Mondkalender um 2.35 Uhr und endete 21.35 Uhr. Auf Grund meines Berufs als Sprachmittler bei einem Bildungsträger konnte ich die Fastenregeln nicht jeden Tag einhalten, da ich nachts kein zweites Mal, sondern nur abends etwas mit meiner Familie essen konnte."

Im Januar 2017 konnte Allaa al Hafez seine Frau und seine vier- und neunjährigen Töchter nachholen. Auch seine ältere versuchte zu fasten, konnte es aber an den Schultagen nicht durchhalten. Nach den Regeln des Ramadan ist das Fasten für Kinder, ältere und kranke Menschen sowie Schwangere keine Pflicht. Aber gerade Kinder wollen mit dem Fasten, zeigen, dass sie schon zu den "Großen" dazu gehören.

Der Islamische Kulturverein Rathenow vertritt mit derzeit rund 40 Mitgliedern die schätzungsweise 350 bis 400 in Rathenow, Premnitz und einigen anderen Orten im Westhavelland lebenden Muslime. Die Vereinsmitglieder stammen aus Syrien, Somalia, dem Iran, Afghanistan und Tschetschenien und gehören der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam an. Die Vorbereitungen zur Gründung begannen im Herbst 2016, vor einer Woche erfolgte der Eintrag ins Vereinsregister.

"Unser Verein ist gegenüber allen Bevölkerungsgruppen und Glaubensrichtungen des Islam offen", sagte Vorsitzender Hassan al Sharkawi. "Auch wenn unser Vorstand aus sieben Männern besteht, arbeiten wir mit Frauen zusammen. Aber bezüglich unserer Glaubensausübung, wie dem Beten, gelten die Regeln des Islams. Sie beten getrennt von den Männern und schweigen im Gebetsraum."

Derzeit sucht der Verein noch Räumlichkeiten und eine feste Stelle als Anlaufpunkt, um im Westhavelland lebenden Muslimen zu helfen und Fragen nichtmuslimischer Deutscher zu Kultur und Glauben im Islam zu beantworten. Im September lädt der Verein zum Opferfest, dem zweitwichtigsten Fest der Muslime ein. Derzeit können sich Interessierte telefonisch unter 03385/519 918 melden.