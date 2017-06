artikel-ansicht/dg/0/

Velten (rol) Aus dem Hobbytiergehege vom Veltener Hotel Kraatz ist am Wochenende ein Serval ausgebüxt. Wie Nico Kraatz bestätigte, sei die Wildkatze durch ein Loch im Gehege verschwunden, das offensichtlich von einem Fuchs oder Marder gegraben worden sei. Er habe den Verlust am Sonntag der Polizei gemeldet. Deren Sprecher Toralf Reinhardt berichtete, dass daraufhin ein Streifenwagen in der Umgebung zwei Stunden nach dem Tier vergeblich gesucht habe. Die Polizei habe den Fall daraufhin ad acta gelegt, da sie für das Verschwinden von Tieren nicht zuständig ist. Solche Angelegenheiten fallen laut Reinhardt in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes.