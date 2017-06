Golze will Brandenburg kinderfreundlicher machen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Sozial- und Familienministerin Diana Golze (Linke) will Brandenburg familienfreundlicher machen. Zu den 40 Maßnahmen gehört zum Beispiel eine neue Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitlosen. Sie soll ganze Familien und nicht nur den Arbeitslosen in den Blick nehmen, sagte Golze am Dienstag. Mehrere Hundert Langzeitarbeitslose nähmen daran bereits teil, in den kommenden Jahren sollen es mehrere Tausend sein.