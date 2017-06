Chicharito trainiert wieder mit Mexikos Team

artikel-ansicht/dg/0/

Der 29-Jährige von Bayer Leverkusen nahm am frühen Dienstagabend in Sotschi zusammen mit seinen Teamkollegen die Vorbereitung auf das Halbfinal-Spiel am Donnerstag gegen Weltmeister Deutschland auf.

Chicharito hatte zuvor beim letzten Training vor dem Abflug in die Olympiastadt von 2014 noch wegen Müdigkeit pausiert. Als Rekordtorschütze der mexikanischen Nationalmannschaft ist er für den Nord- und Mittelamerika-Meister jedoch unverzichtbar.

Als Sturmpartner von Hernandez sind bei den Mexikanern der frühere Arsenal-Profi Carlos Vela von Real Sociedad San Sebastian sowie Raul Jimenez von Benfica Lissabon gesetzt. Bundesliga-Profi Marco Fabian von Eintracht Frankfurt droht auch am Donnerstag gegen Deutschland nur ein Platz auf der Bank. Der Frankfurter Neuzugang Carlos Salcedo wird in diesem Halbfinale wegen einer Bänderverletzung in der Schulter fehlen.