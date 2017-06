Kumpan fast totgeschlagen: Langjährige Haftstrafen für Neonazis

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584491/

Laut Urteil war die Stimmung bei einem Zechgelage in einer Wohnung in Wittstock am Tag der Deutschen Einheit im Oktober 2016 in aggressive Gewalt gegen einen 24-Jährigen umgeschlagen. Die drei Angeklagten prügelten auf den 24-Jährigen ein und schleiften ihn dann auf die Straße. Dort traten zwei Angeklagte nach den Feststellungen des Gerichts auf den Kopf des Opfers ein. Der 24-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.