Asylbewerber bereiten exotisches Festmahl im Montagstreff

Zehdenick (pilz) Ein irrer Duft von wohlschmeckenden und exotischen Speisen durchzog am Montagabend das Domizil der Zehdenicker Willkommens-Initiative. Von afghanischen und iranischen Asylbewerbern war ein großes Festmahl zubereitet worden - nach allen Regeln der landestypischen Kochkünste. Was bedeutete, dass mitteleuropäische Gäste sich wähnten, sie seien in die Welt orientalischer Märchen aus 1001 Nacht befördert worden und hätten dort an einer Festtafel Platz genommen.