Sprayer sind auf dem Kistenplatz gern gesehen

Hohen Neuendorf (zeit) Für Irritationen sorgte vergangenen Freitag eine Meldung der Oranienburger Polizei. Nach Zeugenhinweisen haben Beamte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf dem kürzlich eröffneten Mehrgenerationenplatz - im Volksmund auch Kistenplatz genannt - an der B 96 einige Jugendliche angetroffen, die Rampen und Wände mit Graffiti bemalten. Gegenüber den Beamten behaupteten sie, die Kunstwerke mit Erlaubnis herzustellen. Die Kripo ermittelte trotzdem.

Heimatverbunden: Neben bunten Bildern und fantasievollen Tags, die nur von Eingeweihten interpretiert werden können, gibt es auch in leserlicher Form den Namen der Stadt.Foto: Jürgen Liebezeit

Stadtsprecherin Ariane Fäscher gibt jetzt Entwarnung. "Die bunten Bilder gehören zum Konzept. Auf dem Kistenplatz sind fast alle Flächen auf den Rampen und an den Wänden gestaltbar. Lediglich die befahrbaren Areale sind aus Sicherheitsgründen tabu", erklärt sie auf Nachfrage. In Zusammenarbeit mit dem Streetworker und Jugendbetreuer Andreas Witt ist auch ein begleitendes Projekt geplant. Die Stadt hofft, dass BMX-Gruppen aus anderen Kommunen Oberhavels oder aus Berlin die Graffiti der Hohen Neuendorfer Jugendlichen achten. Auf jeden Fall soll nach Angaben von Ariane Fäscher am Mehrgenerationenplatz noch ein Regelwerk ausgehängt werden - natürlich im Graffiti-Stil.

Neuigkeiten gibt es auch zur defekten Wippe. Das Spielgerät war einen Tag nach der Eröffnung genau in der Mitte durchgebrochen. Dabei handelt es sich aber nicht um Zerstörungswut, sondern um eine banale Materialschwäche. Die Schweißnaht hat nicht gehalten. Der Hersteller habe versprochen, Anfang August eine neue Wippe ohne Schweißnaht aufzustellen, teilte Ariane Fäscher mit.