Mit der Dienstwaffe auf dem Tisch getanzt

Berlin (MOZ) Sie sollten in Hamburg für Sicherheit rund um den G20-Gipfel sorgen – doch sie feierten, als wären sie Proleten auf der Reeperbahn. Hamburg hat drei Hundertschaften aus Berlin nach Hause geschickt, weil sich Kollegen während einer wohl aus dem Ruder gelaufenen Feier in der Unterkunft komplett daneben benommen haben. Zwei Polizisten hatten Sex am Zaun. Eine Beamtin tanzte, nur im Bademantel und mit der Waffe in der Hand, auf dem Tisch. Andere urinierten in der Öffentlichkeit. So lauten die Vorwürfe, die am Dienstag an die Berliner Polizeiführung herangetragen wurden. „Uns hat das auch überrollt. Wir haben nun von allen Kollegen Stellungnahmen angefordert und müssen das erst einmal prüfen“, sagte eine Polizeisprecherin aus dem Berliner Präsidium geschockt.