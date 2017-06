artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Bündnis für mehr Videoüberwachung will bis Mitte Juli seinen angekündigten Gesetzesentwurf vorlegen. Zeitgleich soll auch ein entsprechender Antrag auf ein Volksbegehren beim Innensenat gestellt werden. Das kündigte Ex-Justizsenator und Mit-Initiator des Bündnisses, Thomas Heilmann (CDU), am Dienstag an.