Nagel-Attacken in Sachsendorf

Patricia Werner hatte die in Sachsendorf tagenden Lindendorfer Gemeindevertreter in der vorigen Woche in der Einwohner-Fragestunde über das Geschehen informiert: Seit mehr als vier Wochen häufen sich die Fälle, in denen sich Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße in ihre Autos verbogene Nägel einfahren, die jemand systematisch auf der Straße verteilt. - Und zwar im Abschnitt zwischen der Nummer 4 und der Einmündung in die Straße nach Werder, wie Patricia Werner erklärte.

Die junge Frau und Mutter ist selbst ein Opfer des Nagel-Legers: Die Anwohnerin der Breitscheidstraße hatte sich nach Himmelfahrt einen Nagel in einen Reifen ihres Autos eingefahren. Sie kam auf dem Weg zur Arbeit bis nach Lietzen - dann war der Reifen platt. Ihr Freund musste ihr mit dem Ersatzreifen zu Hilfe kommen, wie Schwester Catalina Werner beim Ortstermin am Montag erzählt.

Auch sie ist eine Geschädigte: Beim Wochenend-Spaziergang mit ihrem kleinen Sohn hatte sie sich Mitte Juni einen Nagel in einen Reifen des Kinderwagens eingefahren. Mutter Edeltraud Werner war daraufhin am 19. Juni mit dem Nagel als Beweisstück zur Polizeiwache nach Seelow gefahren und hat Anzeige erstattet - als Erste. Dabei ging der Nagel-Terror zu der Zeit schon über vier Wochen!

Denn den ersten Nagelfund und die ersten Reifenschäden gab es bereits am 11. Mai, wie Anwohnerin Silvia Krüger weiß. Ihr Mann war damals mit dem Hund unterwegs und hatte die ersten Nägel auf der Straße entdeckt. Einer der verbogenen Nägel steckte am selben Tag in Silvia Krügers Autoreifen. Am nächsten Tag erfuhr sie, dass sich auch Nachbar Remo Neuhäuser einen Nagel eingefahren hatte. Immer wieder haben Anwohner seitdem die Straße nach den Reifentötern abgesucht und sie eingesammelt. Mehr als 200 Nägel seien es schon, sagt Patricia Werner. Und immer wieder lagen kurz darauf neue auf der Breitscheid-Straße.

"Was ist das für ein kranker Typ, der so was macht?" Das fragt sich nicht nur Anwohnerin Heike Hübscher - auch angesichts der Mühe, die sich der Täter mit den Nägeln gibt: Die alten Senkkopf- und Pappnägel sind extra so verbogen worden, dass sie mit hoher Sicherheit treffen.

Heike Hübscher hatte Ende Mai die Nachricht von Nachbarin Melanie Sauber auf Facebook gelesen. Diese hatte vor dem Nagelleger gewarnt - nachdem sich ihre Tochter einen Nagel in ihr Kinderfahrrad eingefahren hatte. Anzeige hat die Sachsendorferin, wie die meisten Geschädigten, indes nicht erstattet.

"Wir gehen grundsätzlich jeder Anzeige nach. Aber je mehr uns zu einem Fall bekannt ist, umso besser ist das natürlich", sagt der Seelower Wachenleiter Thomas Wendland. Er bittet alle Betroffenen, sich zu melden. Das ist auch online möglich. Am besten wäre es für die Seelower Kriminalisten für die Beweisaufnahme natürlich, zu einem aktuellen Fall gerufen zu werden, betont der Wachenleiter. Aus seiner Sicht handelt es sich um einen "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr". Nützlich wäre es auch, wenn die Anwohner das Geschehen auf der Breitscheid-Straße aufmerksamer beobachten würden, sagt Wendland.

Der eine oder andere geschädigte Sachsendorfer würde den Ermittlern auf Nachfrage wohl auch einen Namen nennen. Denn einen vorsichtigen Verdacht, wer ihnen das antun könnte, haben einige Betroffene durchaus.

Andere fragen sich, ob die Angriffe etwas damit zu tun haben könnten, dass auf der Rudolf-Breitscheid-Straße seit Kurzem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gilt. Die ignorieren einige Anwohner leider, wie ein vorbei Rauschender während des Vor-Ort-Termins zeigt.

Mancher, wie der Sachsendorfer Uwe Andreas, kommt erst jetzt auf die Idee, dass er wohl selbst ein Opfer des Nagellegers ist: "Ich dachte bisher, ich hätte mir den Nagel in meinen Autoreifen auf der Baustelle meiner Tochter eingezogen. Aber ich bin an dem Tag durch die Breitscheid-Straße gefahren", sagt der Gemeindevertreter.