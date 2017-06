Experten informieren über Faulbrut

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die Amerikanische Faulbrut ist eine Bienentierseuche, die bei einem Befall zum Abtöten des Bienenvolkes und Vernichtung der Bienenbehausung führt. Ferner muss eine umfangreiche Sanierung des Bienenstandes mit allem Equipment durchgeführt werden. Bei einer frühzeitigen Erkennung des Problems kann in Absprache zwischen dem Imker und dem Amtstierarzt eine Sanierung vereinbart werden. Hierfür ist ein umfangreiches Equipment notwendig, welches dann zum Einsatz kommt wird. Auch muss der Imker in diese Sanierungsmaßnahme eingewiesen werden.

Der Landesverband Brandenburgischer Imker (LVBI) hat sich diese Ausrüstung angeschafft und auf einem einachsigen Anhänger untergebracht. Das sogenannte Gesundheitsmobil steht allen Imkern aus dem Land Brandenburg für eine Sanierungsmaßnahme zur Verfügung. Der Imkerverein Zehdenick 1907 und Umgebung richtete Mitte Juni diese Schulung auf seiner Vereinswiese und im Dorfkrug aus. Nach einer theoretische Präsentation durch die Referenten Hannelore Huth, Honigobfrau vom LVBI, Hans-Werner Geselle, Wanderobmann LVBI, und Norbert Reinhardt, zweiter Vorsitzender des Verbandes, fand anschließend die praktische Vorführung der Gerätschaften auf der Vereinswiese vom Imkerverein Zehdenick statt. Die Anwesenheit von Amtstierärztin Uta Gallitschke und Dr. Jens Radtke vom Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf betrachteten die Teilnehmer qualitativ als eine große Bereicherung für die anfallenden Fragen. Insgesamt waren 30 Imker und Bienensachverständige aus 16 verschiedenen Imkervereinen anwesend.

Das war die zweite Vorführung des Gesundheitsmobils nach einer Station in Wittstock. Die nächsten Etappen der Tour in 2017 sind die Imkervereine in Senftenberg, Frankfurt/Oder, Bestensee und Bad Belzig.

