Weitere Investitionen in Amtsfeuerwehr

Seelow (MOZ) Soll es nach 2019 bei der investiven Sonder-Zuweisung für die Amtsfeuerwehr bleiben? Die Frage stellte Amtsdirektorin Roswithe Thiede den Vertretern der Amtsgemeinden von Seelow-Land im Amtsausschuss. Hintergrund ist das Auslaufen der investiven Schlüsselzuweisungen des Landes für die Kommunen in 2019. Bislang fließen zehn Prozent dieser Schlüsselzuweisungen in die Finanzierung neuer Technik und Ausstattung der Amtswehr. Jährlich werden so laut Thiede zwischen 25 000 und 28 000 Euro angespart.

Amtsbrandmeister Sven Müller verwies in der Beratung auf den noch immer "großen Nachholbedarf" bei der Anschaffung neuer Technik für die Amtsfeuerwehr. So müssten alte W 50 der Falkenhagener Schwerpunkt-Feuerwehr sowie der Sachsendorfer und Lietzener Wehren ersetzt werden. Vor allem durch das weiter gewachsene Verkehrsaufkommen im Amtsbereich sei die Amtsfeuerwehr stark gefordert, sagte der Amtsbrandmeister. Sven Müller verwies in dem Zusammenhang auf bereits drei Verkehrstote in diesem Jahr.

Die Meinungen über Art und Umfang der künftigen Investitionen in die Amtswehr gingen im Ausschuss auseinander. Während sich Lietzens Bürgermeister Frank Kasper für einen festen Prozentsatz der Amtsumlage aussprach, meinten der Friedersdorfer Martin Roland, Uwe Andreas aus Lindendorf und Jörg Berndt aus Vierlinden: Man sollte abwarten, wie die Finanzlage der Kommunen nach 2019 aussieht und die Zuweisung dann jeweils jährlich neu festlegen. "Vielleicht sind wir dann für die Feuerwehr auch gar nicht mehr zuständig", sagte Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz mit Blick auf die geplante Kommunalreform.