Plötzlich geht's ganz schnell

Berlin (MOZ) In Plauderlaune erklärte Angela Merkel die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zur Gewissensentscheidung. Damit löst sie eine Kettenreaktion aus, an deren Ende der Bundestag die Ehe für alle noch diese Woche beschließen könnte.

Zwei Männer vor dem Altar: Noch diese Woche will der Bundestag über die Ehe für alle abstimmen.

Bei einem fröhlichen Gesprächsabend im Berliner Gorki-Theater hatte ein Zuschauer die Kanzlerin gefragt, wann er seinen Freund endlich Ehemann nennen dürfe. Eine gute Minute schwurbelte die Kanzlerin rum. Dann sagte sie, sie wolle "die Diskussion in eine Richtung führen, dass das eher eine Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss etwas durchpauke".

Merkel verkündete damit nicht weniger als eine 180-Grad-Wende. Bislang hatten sie und ihre Partei die Eheöffnung stets abgelehnt - über Jahre hinweg. Keine 18 Stunden später reagierte die SPD, und alles ging ganz schnell. "Der Ball liegt jetzt auf dem Elfmeterpunkt, dann muss man ihn auch reinmachen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Und das Tor, das nach Aussagen von Kanzlerkandidat Martin Schulz verwandelt werden soll, ist eine Abstimmung über die Ehe für alle noch in dieser Woche. Die SPD will die Abstimmung, und Grüne und Linke wollen sie schon lange. "Das Gewissen ist ja nicht an Fristen gebunden", sagt Schulz.

Der Machtpoker eskalierte kurzfristig zur schwersten Krise der vergangenen vier Jahre. Trotz Schulz' Beteuerung, die SPD wolle diese Koalition nicht beenden, sondern bis zur Wahl weiterarbeiten. Das habe er Merkel auch so mitgeteilt. CSU-Landeschefin Gerda Hasselfeldt wiegelte ebenfalls ab: Die Union werde mit einer möglichen Abstimmung über die Ehe für alle "demokratisch umgehen".

Weniger diplomatisch zeigte sich Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU). "Unser Koalitionspartner hat uns heute Morgen mit der Ankündigung überrascht, dass er mit der Opposition abstimmen will. "Das ist ein Vertrauensbruch."

Wenig später gab Kanzlerin Merkel die Abstimmung allerdings für die Unions-Abgeordneten frei. Unter den CDU-Parlamentariern, die den Gesetzentwurf ablehnen werden, ist auch Martin Patzelt aus Frankfurt (Oder). "Ich werde meine Gewissensentscheidung gegebenenfalls auch solitär durchhalten", erklärte er. Seine Entscheidung begründete er damit, dass die Ehe "von alters her eine selbstbestimmte, von der Kirche bestätigte Verbindung zwischen Mann und Frau" sei. Der Schwenk sei "strategisch motiviert".

Dem stimmte sogar der Linken-Abgeordnete Harald Petzold aus Falkensee (Havelland) zu. "Ich weiß ja aus Gesprächen, dass die Kanzlerin nicht das Problem ist, sondern die Furcht, Wähler am rechten Rand zu verlieren." Es gehe hier aber um eine grundsätzliche Frage der Gleichbehandlung aller Menschen.

Das Thema Ehe für alle beschäftigt die große Koalition von Anfang an. Schon bei den Koalitionsverhandlungen wurde heftig über das Thema gerungen. Die spätere Familienministerin Manuela Schwesig unterbrach deswegen sogar die Verhandlungen. Schlussendlich einigte man sich auf die Formulierung, "bestehende Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften" zu beenden. So steht es seitdem im Koalitionsvertrag. Erst Merkels Worte von einer "Gewissensentscheidung" machte den Weg frei für die Ehe für alle.