Strafe für Google: Gegen die Krake

Die Summe lässt aber auch erahnen, wie gewaltig der Vorteil Googles und der seiner Kunden ist, oder umgekehrt, welch' riesigen Nachteil andere Unternehmen in Kauf nehmen müssen, die sich nicht in die Arme der Internet-Krake werfen. Dazu zählen auch viele deutsche Konzerne und Firmen, über die das Kartellamt mit Argusaugen wacht, wenn sie miteinander kooperieren oder fusionieren wollen, während es bislang außer Google auch Apple, Amazon, Facebook und Co. zu Riesen wachsen ließ. Nun ist auch für sie die Entscheidung der EU-Kommission richtungweisend: Wer fairen Wettbewerb be- oder verhindert, wird zur Kasse gebeten.

Ganz nebenbei setzt die EU-Kommission mit ihrem Urteil dem US-Präsidenten das stärkste Signal, was Europa von seiner Großmannssucht und seinem wirtschaftlichen Nationalegoismus "America First" hält. Indem sie Google, den Giganten des kalifornischen Silicon Valley, in die Schranken weist, rollt sie Donald Trump einen mächtigen Stein in den Weg.