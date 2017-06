"A very warm welcome in Wriezen!"

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Welcome Nancy, Cara, Matthew und viele andere - Herzlich Willkommen in Wriezen! Mit bunt bemalten Pappschildern hat das Evangelische Johanniter-Gymnasium am Dienstag Schüler der englischen Partnerschule, der Bolsover School nahe Sheffield, begrüßt - ein Austausch der besonderen Art.

Ein leichtes Kribbeln war schon zu spüren. Wie sehen sie aus? Tragen sie eine Schuluniform? Werden sich die Briefpartner erkennen? All diese Fragen waren bereits nach wenigen Minuten des Eintreffens geklärt.

Ebenfalls in blauen Jacken gekleidet, stiegen die Mädchen und Jungen der Bolsover School am Dienstagmorgen aus der Bahn. Dabei hatte Deutschlehrer Matt Drury vorher noch Bammel gehabt, "ob wir die Verbindungen alle hinbekommen", sagte der Engländer. Immerhin lag sein letzter Besuch in Deutschland schon 15 Jahre zurück. "Damals habe ich sechs Monate in Düsseldorf gelebt", sagte Matt Drury, der während seines Lehramtsstudiums für sechs Monate in Deutschland und Frankreich verbrachte.

Nach Berlin und Brandenburg hatte er es damals nicht geschafft. Umso mehr wünschte er sich bei diesem Ausflug einen Abstecher in die Hauptstadtregion. Und eins durfte dabei natürlich nicht fehlen: ein Besuch an der erst seit dem vergangenen Jahr befreundeten Partnerschule, dem Evangelischen Johanniter-Gymnasium in Wriezen.

Auch wenn die ersten Annäherungsversuche zwischen den Schülern etwas schüchtern verliefen, tauten die Mädchen und Jungen bereits nach wenigen Schritten durch die Oderbruchstadt auf.

Sechs Schüler der elften Klasse hatten kurze Vorträge am Markt, der Marienkirche, dem Rathaus und dem Gymnasium vorbereitet. Informationen, die den Engländern Wriezen näher bringen sollten. "Dieser Austausch ist etwas Besonderes", sagte Matt Drury. Gerade vor den aktuellen Verhandlungen zum Brexit sei das persönliche Kennenlernen in Europa wichtig, so Drury. "Als Lehrer darf ich mich vor den Schülern natürlich nicht politisch äußern. Was ich aber tun kann, ist die Schüler zu animieren, Fremdsprachen zu lernen und zu sprechen", sagte der Deutsch- und Französischlehrer.

Und genau das taten die englischen und deutschen Schüler dann auch. Im Gymnasium stellten sie teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch, ihre Schule und die Aktivitäten, die dort möglich sind, vor. So erzählten sie von Schuluniformen, Wahlfächern und Sportmöglichkeiten - allen voran Fußball.

Im Größenvergleich kann die Bolsover School weitaus mehr Schüler betreuen. Dort besuchen 850 Mädchen und Jungen den Unterricht. Am Wriezener Gymnasium sind es 336. "Ich freue mich, dass wir heute zum ersten Mal eine unserer englischen Partnerschulen in Wriezen begrüßen durften", sagte Schulleiter Michael Tiedje beim Eintreffen der Mädchen und Jungen im Schulgebäude. "Dieses Jahr ist für unser Gymnasium ein besonderes", erklärte er. "Wir feiern unser zehnjähriges Jubiläum, aber wir sind immer noch eine sehr junge Schule", schob Tiedje hinter her.

Vor zirka zehn Monaten hatte sich Englischlehrerin Christine Moor auf die Suche nach einer britischen Partnerschule begeben und war in der Bolsover School fündig geworden.

Anlass bot unter anderem ein Brief aus dem Buckingham Palace. Eine 8. Klasse hatte zum 90. Geburtstag von Queen Elizabeth eine Karte verfasst. Im vergangenen November kam dann unerwartet Post aus England mit einem roten Siegel - eine Dankeskarte, höchstpersönlich unterschrieben von der Queen. Das hatte die Motivation bestärkt, den Austausch mit Großbritannien zu intensivieren, sagte Christine Moor. Sie selbst wird auch aktiv teilnehmen. Für ein paar Wochen wird sie an der Bolsover School unterrichten, das Johanniter-Gymnasium sozusagen vertreten.

Die englischen Schüler haben sich in den fünf Tagen, die sie in Deutschland verbringen, viel vorgenommen. Berlin, Wriezen und Leipzig stehen auf ihrem Timetable. In Leipzig werden sie eine weitere Partnerschule besuchen. Kontakt nach Hause halten sie über die sozialen Netzwerke. Damit die Familien auch etwas von dem Austausch haben.