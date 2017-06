Fußballcamp bei Blau-Weiß

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Blau-Weiß Wriezen bietet am ersten Wochenende der Sommerferien im Stadion "Am Bockberg" in Zusammenarbeit mit der Coerver-Coaching-Akademie ein Fußballferiencamp an. Auf dem Fahrplan steht Förderung von Technik, Kreativität und Selbstvertrauen der Spieler sowie Vermittlung von Fairness, Respekt und Gleichheit. Zudem wird nach neuesten Trainingsmethoden und Technologien gearbeitet.