Neuer Standort für die Oberschule

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584513/

Die steigenden Zuzugszahlen, im Schnitt 100 Neubürger pro Quartal, oft junge Familien mit Kindern, verlangen nach einer Schulerweiterung. Von vier in die nähere Betrachtung gezogenen Varianten favorisierte die Verwaltung ihrerseits die Variante D, die den Ausschüssen zur Beratung vorlag. Sie sieht einen Schulneubau für die Oberschule für eine dreizügige Beschulung mit Aula, Speiseraum und Fachkabinetten am S-Bahnhof vor, einschließlich Zwei-Felder-Sporthalle und Außenanlagen. Der Campus in Süd würde ausschließlich der Fred-Vogel-Grundschule zur Verfügung stehen. Der Bauhof müsste umziehen.

Uwe Heilmann (W.I.R.), Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzausschusses, leitete die gemeinsame Sitzung, in der um Lösungen gerungen wurde und in der sachkundige Einwohner und Schulleiterinnen zu Wort kamen. Eingangs brachte die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Regina Boßdorf (Linke), eine gemeinsame Sitzung mit dem Hauptausschuss von Petershagen-Eggersdorf ins Spiel, um eine optimale Schulerweiterung beider Gemeinden zu beraten. Bürgermeister Thomas Krieger und andere Sitzungsteilnehmer zeigten sich angesichts einer ca. 20-Millionen-Euro-Investition zusammen mit Petershagen-Eggersdorf "begrenzt begeistert", da in der Vergangenheit schon gemeinsame Investitionen scheiterten, wie eine Bibliothek oder das Einwohnermeldeamt. Der Vorschlag wurde abgelehnt.

Krieger stellte dar, dass die Schulausstattung keine Kann-, sondern eine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei. "Wir werden allein an einer Investition von ca. zehn Millionen nicht kaputtgehen, bleiben sogar unter der von uns beschlossenen Obergrenze der Verschuldung von 500 Euro pro Einwohner." Klar sei aber auch, dass unabhängig von der zu beschließenden Variante die Investition nicht vor 2020/21 wirksam werde. Bis dahin müsse mit "sehr engen Übergangsregelungen gearbeitet" werden. Allerdings sei, so Jutta Schramm (Linke), ab diesem Zeitraum mit sinkenden Schülerzahlen zu rechnen. Sylvia Gast, Schulleiterin der Oberschule, warb für eine neue Oberschule: "Es ist meine Schule, und die Kinder sollen gute Bedingungen haben. Unsere Schule hat einen guten Ruf, und die Nachfrage beweist, dass wir uns um die zukünftige Auslastung keine Sorgen machen müssen", sagte sie.

In der Diskussion wurden weitere Varianten beraten. So brachten Volker Heiermann (SPD) und Regina Boßdorf Um- und Ausbauten auf dem jetzigen Schulcampus ins Gespräch, während die CDU-Fraktion und Unabhängige gemeinsam mit der W.I.R.-Fraktion eine Variante E vorstellten, die im Wesentlichen auf der von der Verwaltung vorgeschlagenen Variante D beruht, auf einem Unterschied: Gebaut werden sollte am Sportplatz Vogelsdorf. Dabei soll das jetzige Funktionsgebäude bleiben und die Tätigkeit der drei ansässigen Sportvereine nicht beeinträchtigt werden. Uwe Heilmann: "Mit der Standortwahl wird der Ortsteil Vogelsdorf aufgewertet, der Campus Süd nicht überfrachtet und der Bauhof müsste wegen eines Schulneubaus am Bahnhof nicht weichen. Es gibt keine Beeinträchtigung des Schulbetriebs während der Bauzeit." Mehrheitlich beschlossen die Ausschüsse als Vorlage für die Gemeindevertretung, dass die Verwaltung die Variante E näher untersucht, als Alternative die Variante D, mit dem Sportplatz Vogelsdorf.