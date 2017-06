artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584514/

Waren gut drauf: Mitten in ihrem Publikum saßen Herr Wolke und Her Schreiberling. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei.

Waren gut drauf: Mitten in ihrem Publikum saßen Herr Wolke und Her Schreiberling. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei. © MOZ/Margrit Meier

Stimmung pur herrschte am Montagnachmittag, als die Lesekarawane in der Turnhalle der Grundschule Vier Jahreszeiten Station machte. Gemeindebibliothekarin Ingrid Böhlmann war es gelungen, Herrn Schreiberling und Herrn Wolke (Swen Pawlitschko, Clown aus Leidenschaft und Pionier der Clowns im Krankenhaus) einzuladen. "Dabei handelt es sich um ein Leseprojekt, das vom Bibliotheksverband Brandenburg entwickelt und unterstützt wird", erzählte Ingrid Böhlmann.

Im Gepäck hatten die beiden Akteure ihr Buch "Herr Wolke - ein Fall fürs Alphabet", das mit Schülern einer Brandenburger Schule entstanden ist. Im vergangenen Jahr ist es erschienen, nun wird es im Land vorgestellt.

Und die Kinder waren begeistert. Schrien aus voller Seele die Buchstaben, die gefragt wurden, halfen mit dabei, aus einem winzigen Büchlein ein großes zu zaubern, rieten mit, wo Herr Wolke denn nun genau wohnt, und freuten sich darüber, dass der einen Pilz auf seinem riesigen Clownsschuh wachsen lässt. Sie tauchten in kurzer Zeit in eine völlig andere Welt ein. Eine, in der Giraffen Fenster putzen, Schweine Fahrrad fahren und die lahmste Schneckenpost-Schnecke zu Hause ist. Sie verfolgten die Suche nach den Buchstabendieben, erfuhren vom Ort Zappenduster, wo der König XX zu Hause ist und Äpfel mit Würmern gegessen werden. Der König ist der Meinung, wer liest, der arbeitet nicht ... Es war eine Freude für alle Erwachsenen, zu erleben, wie die rund 130 Mädchen und Jungen voll bei der Sache waren.

Eines dürfte Ingrid Böhlmann in den kommenden Tagen recht sicher erleben: Knirpse aus der Grundschule Vier Jahreszeiten, die zu ihr in die Gemeindebibliothek kommen und das Buch noch einmal in Ruhe lesen und sich anschauen wollen.