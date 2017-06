Leichtathletik: Julia Selina Stein holt den Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Erfolgreiche Staffel: Julia Selina Stein, Anna Maria Sommerfeld (oben von links), Johanna Koch und Henriette Gruhn. Fotos (3): privaQualifikationsnorm für die Deutsche Meisterschaft am 12. August in Ulm. © privat

Zum Titel lief Julia Selina Stein. Die 17-Jährige gewann über 400-Meter-Hürden in 65,18 Sekunden. Mit ihrer Siegerzeit unterbot sie einmal mehr deutlich die Norm für die Deutsche Meisterschaft am 5. August in Ulm. Die 400 Meter lief sie in 60,47 Sekunden und holte Bronze. Im 100-Meter-Hürdensprint blieb Stein ohne Medaille, stellte als Vierte in 14,70 Sekunden aber eine persönliche Bestleistung auf und qualifizierte sich damit für die "Deutsche".

Auch Elisa Jochmann darf sich über eine neue Bestleistung und die DM-Normerfüllung freuen. Die 14-Jährige sprang in der U-18-Konkurrenz mit dem Stab 3,10 Meter und wurde Vizemeisterin. Im Speerwurf landete sie mit 32,30 Metern auf dem 13.Platz. In diesem Wettkampf dominierte Teamkollegin Vanessa Bennewitz, die sich als U-16-Athletin der älteren Konkurrenz stellte, mit 42,28 Metern Dritte wurde und nun zur Deutschen Meisterschaft fahren darf.

Die U-18-Sprinterinnen Anja Jacobs (13,62 Sekunden), Johanna Koch (13,58) und Henriette Gruhn (13,51) zeigten sich im 100-Meter-Vorlauf, kamen über diesen aber nicht hinaus. Gruhn wurde Elfte im Weitsprung (5,03). Leonie Ackermann übersprang im Hochsprung 1,50 Meter und wurde damit Zwölfte. Bei den Frauen verbesserte sich Sophie Balmer über 400-Meter-Hürden auf 65,35 Sekunden und wurde Neunte. Noa-Elena Grochowski (17 Jahre) startete ebenfalls bei den Frauen, erreicht nach einem guten Vorlauf den Zwischenlauf über 100 Meter und verbesserte sich auf 12,77 Sekunden.

Die ersehnte Medaille bei den Jungen erkämpfte Jannes Flieger mit dem Speer. Er warf 54,35 Meter. Julius-Aurel Hack sprintete über 100 Meter in 11,44 Sekunden in den Zwischenlauf, konnte dort verletzungsbedingt aber nicht antreten.

Knapp an einer Medaille vorbei sprang Fabian Paech im Stabhochsprung. Er überwandt 3,40Meter und wurde Vierter. Maurice May lief die 800 Meter in 2:10,72 Minuten und belegte Rang 17.

Beim Abendsportfest in Berlin unterbot die U-18-Staffel mit Julia Selina Stein, Anna Maria Sommerfeld, Johanna Koch und Henriette Gruhn in 50,09 Sekunden um elf Hundertstel die Norm für die deutsche Meisterschaft.