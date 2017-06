Warten auf den Gerichtsvollzieher

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Rund 600 Zwangsräumungen werden in Berlin jährlich durchgeführt. Morgen rückt der Gerichtsvollzieher im linken Szeneladen "Friedel54" in Neukölln an. Mit großer Polizei-Eskorte. Denn die Mieter könnten sich wehren.

Ein bisschen haben die Mitglieder des Kiezkollektivs schon selbst geräumt. Vor dem Ladengeschäft in der Friedelstraße 54 stehen Kartons mit Schuhen, Büchern, Gläsern und Windeln. "Besser hier nimmt sich noch jemand etwas mit, als wenn bei dem Polizeieinsatz nachher alles kaputt geht", sagt Max. Der junge Student hat es sich schon am Morgen auf einem alten Sofa vor der Tür bequem gemacht. Als "solidarischer Unterstützer" des Kiezladens will der 25-Jährige eine Art Wache halten. "Von ähnlichen Räumungen wissen wir, dass die Polizei die Straße auch mal gerne Tage vor dem Termin sperrt", sagt der junge Mann, der eigentlich in Wedding wohnt. Vor vier Jahren lebte er noch in einer WG um die Ecke. "Damals habe ich 270 Euro für das Zimmer bezahlt. Heute ist hier keins mehr unter 400 Euro zu haben", berichtet Max.

Auch hier, wo die Kneipen noch "Weser-Eck" und "Bierlokal" heißen, sind die Veränderungen nicht mehr zu übersehen. Zwischen den kleinen Kfz-Werkstätten, Afro-Shops und türkischen Bistros haben sich längst Läden mit Designer-Lampen und Markenschuhe gesetzt. In begrünten Hinterhöfen der kleinen neuen Hotels essen Touristen Bio-Burger.

In der Friedel54 mit Kicker und Bar konnten Anwohner umsonst oder gegen eine kleine Spende essen und in der Kleiderkammer nach den ausrangierten Klamotten der Nachbarn stöbern. In einer Siebdruckwerkstatt im Hinterhof lernten Schüler aus dem Rütli-Kiez Taschen und T-Shirts zu verschönern. Protestler fertigen dort ihre Banner für den Kampf gegen "Profiteure" und "Miethaie" an. Im Veranstaltungssaal wurden Vorträge über Abtreibungen in Chile oder Rudower Nazis gehalten. Oder über die Verdrängung in den Kiezen, die nun den linksalternativen Treff selbst ereilt.

Nach jahrelangem Kampf soll Donnerstagfrüh der Gerichtsvollzieher anrücken. "Die ordentliche Kündigung meines Mandanten ging schon im Juli 2016 ein", sagt Heiko Waskow. Der Anwalt einer Kudamm-Kanzlei vertritt die Firma Pinehill s.a.r.l., die das Haus 2016 gekauft hat. Er macht kein Hehl daraus, dass das luxemburgische Immobilienunternehmen das Mietshaus in der Nähe des Herrmannplatzes "komplett sanieren" will. Mit dem Auszug des Kiezladens, dessen Träger bis zum vergangenen Jahr noch monatlich 600 Euro gezahlt hat, müssen nun auch die übrigen Bewohner des Hauses mit Mieterhöhungen rechnen.

Ursprünglich hätten die Bewohner das Haus im vergangenen Jahr von dem damaligen Besitzer, einem Wiener Immobilieninvestor, übernehmen wollen. Kurz vor Abschluss der Verhandlungen verkaufte der das Haus dann aber überraschend doch an das Luxusunternehmen. "Ich finde es traurig, dass Briefkastenfirmen, die null Bezug zu Berlin haben, Häuser kaufen können und so das Leben der Leute im Kiez bestimmen", sagt Max.

Und das trotz Milieuschutz, den der Bezirk Neukölln für den Stadtteil ausgerufen hat. "Nach dem Willen des Gesetzgebers genießen Mieter von Gewerberäumen nicht den umfangreichen Schutz, der für Wohnungsmieter aus sozialen Gründen gilt", erklärt Annette Gabriel vom Berliner Kammergericht die Rechtslage. Eine Kündigung der Gewerberäume sei auch nach dem hier vereinbarten Mietvertrag, der keine bestimmte Laufzeit hatte, zulässig, ohne dass ein besonderer Grund vorliegen müsse.

"Die juristischen Möglichkeiten sind ausgeschöpft", weiß auch Matthias Sander, der in der Friedel 54 kostenlose Mietrechtsberatung angeboten hat. "Der Kieztreff ist der einzige unkommerzielle Laden weit und breit, in dem man Nachbarschaftsprojekte verwirklichen kann."

Sander ist enttäuscht vom Bezirk, der über dem Milieuschutz sein Vorverkaufsrecht hätte geltend machen können. "Das Gesetz ist ein zahnloser Tiger", sagt der Neuköllner. Gegen die "Verwertungsindustrie, die auch den letzten Meter in der Stadt verteuern will", könne man sich nur noch auf der Straße wehren.

Schon am vergangenen Wochenende gab es eine Demo für die Friedel54. Sie begann am Kreuzberger Oranienplatz, an dem ebenfalls zwei Kiezläden von Verdrängung bedroht sind. Die Demo verlief friedlich. Der Protest am Donnerstag könnte härter ausfallen. Auf der linksradikalen Internetseite Indymedia wurde auf Halteverbotsschilder, die in der Friedelstraße wegen der Räumung aufgestellt wurden, hingewiesen. "Ihr wisst alle selber, was ihr mit der Information anfangen könnt", heißt es dort etwas kryptisch.