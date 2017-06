Starker Sieg beim Abrafaxe-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Mit gemischten Gefühlen fuhren die E-Jugend-Handballer des HSC 2000 zum 11. Abrafaxe-Cup der SG Rotation Prenzlauer Berg nach Berlin. Im Vorjahr waren sie in der Max-Schmeling-Halle aufgrund nur eines Tores in der Vorrunde gescheitert. Diesmal kehrten sie unter zehn Teams aus vier Bundesländern als Sieger zurück.

In der Spielzeit von 15 Minuten galt es, von Anfang an auf höchstem Niveau zu spielen. Die Frankfurter um Kapitän Jakob Walter befolgten die Traineranweisungen und starteten in ihrer Gruppe hoch konzentriert. Nach drei Siegen, bei dem besonders Willi Schulz gegen den stark verjüngten Ligarivalen aus Fredersdorf (15:5) ein Comeback als erfolgreicher Torjäger feierte, ging es im letzten Gruppenspiel gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen VfL Tegel. Beide Teams zeigten in einer temporeichen Partie tolle Kombinationen im Angriff und waren im Deckungsverhalten noch stärker. Dank einer hohen Zahl von Glanzparaden des Torhüters Moritz Kapinos wurde der HSC 2000 durch ein 8:2 Gruppenerster.

Im Halbfinale warteten die Titelverteidiger von Rotation Prenzlauer Berg. Es wurde ein sehr enges und kampfbetontes Spiel. Doch die Berliner konnten ihren Heimvorteil nicht nutzen und zogen in dem bis dahin torärmsten, aber spannendsten Turnierspiel mit 3:6 den Kürzeren.

Die überglücklichen Oderstädter trafen im Finale erneut auf den VfL Tegel. Die "Blauen" begannen wie die Feuerwehr (3:0). Es folgte eine Spielunterbrechung, weil der Coach des VfL Tegel ein angeblich überhartes Einsteigen der Frankfurter reklamierte. Gemeint war vermutlich das sehr offensive, jedoch zu keiner Zeit unfaire Deckungsverhalten des HSC 2000. Nach der gelben Karte für den Berliner Coach ging es weiter.

Beide Teams ließen in der aufgeheizten Atmosphäre viele Chancen liegen, doch am Ende hatte der HSC beim 6:3 den Turniersieg sicher. Fünf Torschützen im Finale unterstreichen das tolle Teamverhalten. Nach diesem und dem Turniersieg beim HSC 2000-Oderpokal zuvor sieht sich die Mannschaft bestens gerüstet für das internationale Handballturnier in Lübeck.