Unwiderruflich vergiftet

Berlin (MOZ) Die von Angela Merkel überraschend in Aussicht gestellte Ehe für alle bringt die schwarz-rote Koalition am Ende der Wahlperiode doch noch in Turbulenzen - wer hätte diesem Thema solche Sprengkraft zugetraut? Was die Union als Vertrauensbruch des Regierungspartners geißelt, ist für die SPD der vielleicht letzte Versuch, sich wenigstens symbolisch aus der Abhängigkeit einer Kanzlerin zu befreien, die den Sozialdemokraten vier Jahre lang vorenthielt, was sie nun einem künftigen Kompagnon großzügig als potenzielle Morgengabe auf den Verhandlungstisch legt.