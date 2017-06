Wohnungsbau auf Hundeauslauffläche

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Investor will auf zwei Freiflächen in Süd eine neue Wohnanlage mit 39 bis 42 Mietwohnungen, vorwiegend in Reihenhäusern, bauen. Das Baugebiet ist 1,7 Hektar groß und wird begrenzt vom Weinberg, der Straße Im Sande, der Waldorfschule und dem Siedlerweg. Am 6. Juli soll die Stadtverordnetenversammlung dem Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren zustimmen.