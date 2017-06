Langer Weg in die Moderne

artikel-ansicht/dg/0/

Potsda, (MOZ) Das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollten wir daran etwas ändern? Nach diesem Motto scheint die Landesverwaltung zumindest in einigen Bereichen nach wie vor zu verfahren. Dabei zeigen andere Bundesländer zum Beispiel bei der Wartung und Prüfung von Feuerwehrtechnik, dass es einfacher und preiswerter ist, Aufträge auszuschreiben und an Privatfirmen zu vergeben.